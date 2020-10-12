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Факты / Мир

Дело Скрипалей: ЕС продлил санкции против РФ за применение химоружия

В понедельник, 12 октября, Европейский Союз официально продлил действие санкций за применение химического оружия, в том числе и в деле покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.

Санкции продлены до 16 октября 2021 года: прежде всего, речь идет о замораживании активов и запрет на въезд на территорию ЕС.

Ограничения продолжают действовать в отношении девяти человек: четверо считаются причастными к отравлению в Солсбери весной 2018 года, остальные — связаны с Сирией.

Читайте: Сергей и Юлия Скрипали переехали из Великобритании в Новую Зеландию

Отдельно санкции были наложены на Центр научных исследований и разработок (SSRC): именно там происходит разработка химоружия, которую в дальнейшем могут использовать на войне в Сирии.

Дело Скрипалей

4 марта 2018 в британском городе Солсбери нашли Сергея и Юлию Скрипалей без сознания.

После госпитализации и проведения необходимых анализов было установлено, что отец с дочкой пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок.

В содеянном Великобритания обвинила Россию, ведь Новичок — это яд советской разработки, технология изготовления которого после распада СССР осталась у российских ученых.

Официальный Кремль на протяжении двух лет отвергает все обвинения.

Источник: EU

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