PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Великобритания введет санкции против РФ за отравления Навального

Великобритания вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Алексея Навального.

Главы МИД Великобритании Доминик Рааба заявил, что российские власти не предпринимают никаких усилий, чтобы расследовать это нападение.

— Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских чиновников и других, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто принимал участие в разработке программы химического оружия Новичок, — говорится в заявлении.

Читайте: Отравление Навального: Франция и Германия инициируют санкции против РФ

Отравление Навального

20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо, когда он летел самолетом из Томска в Москву.

Борт экстренно приземлился в Омске, откуда его госпитализировали в больницу. Позже политика направили на лечение в Германию.

23 сентября его выписали из стационара, где он пробыл 32 дня, из них 24 — в реанимации. Навальный заявил о причастности Путина к своему отравлению.

Подробнее об отравлении Навального читайте на Фактах ICTV.

Источник: МИД Британии

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка