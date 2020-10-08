Великобритания введет санкции против РФ за отравления Навального

Великобритания вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Алексея Навального.

Главы МИД Великобритании Доминик Рааба заявил, что российские власти не предпринимают никаких усилий, чтобы расследовать это нападение.

— Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских чиновников и других, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто принимал участие в разработке программы химического оружия Новичок, — говорится в заявлении.

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Отравление Навального

20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо, когда он летел самолетом из Томска в Москву.

Борт экстренно приземлился в Омске, откуда его госпитализировали в больницу. Позже политика направили на лечение в Германию.

23 сентября его выписали из стационара, где он пробыл 32 дня, из них 24 — в реанимации. Навальный заявил о причастности Путина к своему отравлению.

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Источник: МИД Британии