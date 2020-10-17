22 октября городе Нэшвилл, штат Теннесси состоятся финальные теледебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом.
В течение 90 минут оппоненты должны обсудить шесть блоков вопросов.
Комиссия по президентским дебатам именно обнародовала перечень проблем, которые будут вынесены на обсуждение:
- Борьба с Covid-19;
- Американская семья;
- Расовые отношения в США;
- Изменения климата;
- Национальная безопасность;
- Лидерство.
Обычно дебаты проходят в три тура, но в этом году второй тур (15 октября) пропустили и сразу перешли к третьему, 22 октября.
Так произошло потому, что Дональд Трамп заболел коронавирусом 2 октября. Тестирование подтвердило вирус у него и жены Мелании.
Сначала президент США планировал продолжать работать, но позже был госпитализирован в больницу.
7 октября в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.
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Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание.
Его соперником будет демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.
Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.
Источник: The Commission on Presidential Debates