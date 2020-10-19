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Факты / Мир

Отравление Навального: оппозиционер прокомментировал молчание Трампа

Российский политик Алексей Навальный обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп официальными заявлениями не отреагировал на его отравление.

В то же время лидеры европейских стран, в частности Германии и Франции, выступили с острой критикой.

— Да, я это заметил. Я считаю, чрезвычайно важно, чтобы все, в том числе, а, может, и в первую очередь президент США, были категорически против использования химического оружия в ХХI веке, — отметил Алексей Навальный.

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Отравление Навального

20 августа российского политика и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в больницу Омска из-за отравления неизвестным веществом.

Позже его перевезли для лечения в Германию. Там он долгое время находился в коме, но позже пришел в себя.

Эксперты установили, что Навального отравили запрещенным нервно-паралитическим веществом Новичком. Оппозиционер считает, что в этом замешан официальный Кремль.

Демократические страны мира отреагировали на отравление Навального заявлениями, страны обсуждают введение санкций.

Источник: CBS News

Фото: Dreamstime

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