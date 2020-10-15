Российский оппозиционный политик Алексей Навальный мог выпить жидкость, в которой растворили яд Новичок, дважды.

Американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника спецслужб Германии сообщили, что, по мнению экспертов, Новичок могли растворить в воде или, возможно, в чае.

Скорее всего, политик выпил ее в аэропорту перед полетом.

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Однако немецкие специалисты обнаружили концентрацию Новичка в крови и моче Алексея Навального, а также на бутылке с водой из его гостиничного номера.

Это может означать, что оппозиционер контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, что, вероятно, его травили дважды.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Борт вынужденно посадили в Омске, где политика срочного госпитализировали.

Через несколько дней оппозиционера перевезли в немецкую клинику Шарите. В Германии специалисты сделали экспертизу, результаты которой показали, что Навального отравили Новичком — запрещенным нервно-паралитическим веществом.

По мнению политика, это сделали по приказу президента России Владимира Путина.

Источник: The New York Times