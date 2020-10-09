Германия и Франция согласовали санкции за отравление Навального — Le Monde

Франция и Германия согласовали санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

В список санкций попали девять человек и научный институт в РФ, пишет французская газета Le Monde.

Это сотрудники администрации президента РФ и силовых ведомств. Их активы в Европе заморозят и могут запретить въезд.

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Под санкции может также попасть Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который разработал яд Новичок еще в советское время.

Евросоюз может рассмотреть этот список санкций 12 октября во время заседания Совета по международным вопросам в Брюсселе.

Отравление Навального

20 августа оппозиционера с РФ Алексея Навального госпитализировали в состоянии комы в больницу города Омск. Ему стало плохо во время перелета, политик впал в кому.

Навального повезли лечиться в Берлин. Там провели тесты результаты исследований показали, что Навального отравили Новичком — запрещенной нервно-паралитическим веществом.

Оппозиционер считает, что его отравили по приказу президента РФ Владимира Путина.

Источник: Le Monde