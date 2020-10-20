Кандидатам в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена во время следующего раунда дебатов смогут выключать микрофоны.

Об этом объявила беспартийная комиссия по вопросам президентских дебатов. Это сделано для того, чтобы оппоненты не могли прерывать друг друга.

— Комиссия надеется, что кандидаты с уважением будут относиться к времени друг друга, что будет способствовать развитию цивилизованного дискурса в пользу зрителей, — заявили в комиссии.

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Выключенные микрофоны позволят каждому кандидату выступить в течение двух минут в начале каждого 15-минутного блока дебатов.

После этого микрофоны обоих кандидатов будут включенными, чтобы они могли начать открытую дискуссию.

Первые дебаты между Трампом и Байденом превратились в настоящий хаос из-за постоянного перебивания и обвинений кандидатами друг друга.