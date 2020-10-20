Президент США Дональд Трамп и его соперник Джо Байден враждуют из-за планов их финальных теледебатов.

В предвыборной кампании президента-республиканца обвинили организаторов дебатов в том, что они помогли демократу, не рассматривая внешнюю политику как тему.

В понедельник президентский лагерь направил письмо в Комиссию по президентским дебатам с призывом скорректировать темы.

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Менеджер кампании Трампа Билл Степиен сказал в письме, что кампании уже договорились, что внешняя политика будет в центре внимания третьих дебатов.

На прошлой неделе модератор и корреспондент NBC News Кристен Велкер объявила темы: американские семьи, раса в Америке, изменение климата, национальная безопасность и лидерство.

Команда Байдена ответил, что Трамп пытался избежать вопросов о пандемии коронавирусу.

Дебаты Трампа и Байдена

Первые дебаты между Трампом и Байденом превратились в настоящий хаос из-за постоянного перебивания и обвинений кандидатами друг друга.

В плане был ряд тем, по которым они должны были озвучить свои позиции. Однако избиратели так и не получили ответы на них.

Согласно опросам общественного мнения, Байден лидирует в общенациональном масштабе — до выборов осталось две недели.

Но он имеет меньшее преимущество в нескольких ключевых штатах США, которые в конечном итоге решат исход дела.