Выборы президента в Соединенных Штатах уже через две недели. Дональд Трамп возвращается в избирательную кампанию после десяти дней вынужденного перерыва из-за болезни коронавирусом.
По оценкам New York Times, экспресс-лечение американского президента стоило налогоплательщикам более $100 тыс. Сюда входило транспортировки на вертолете, пребывание в Национальном военном медицинском центре, а также лечение кислородом, стероидами и коктейлем из антител.
Трампу нужно догонять демократа Джо Байдена. Ведь разрыв между ними увеличился по некоторым опросам более чем на 10%. И это с учетом того, что около 18 млн избирателей уже проголосовали.
Оба кандидата также говорят о фальсификации друг друга. Похоже каждый из них оставляет себе лазейку для судебных исков и акций неповиновения в случае негативных для себя результатов.
На этой неделе кандидаты должны были проводить второй тур теледебатов. Через коронавирус у Трампа, их попытались сделать в онлайн-формате. Но американский президент отказался от такого поединка.
В этот раз каждый провел собственное ток-шоу в эфире различных телеканалов – дискутировали с гостями и ведущими. Байден вновь критиковал Трампа за недооценку коронавируса и международную политику.
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А Трамп воспользовался старым скандалом с украинской компанией Бурисма, где работал сын противника. Но похоже, что это уже перестает действовать. Ведь соцсети снова заблокировали публикации президента США по этому поводу.
Через такую позицию республиканцы уже требуют вызвать на публичные объяснения в Сенат руководителя Twitter. Но соцсети доказали, что с ними лучше считаться. Они имели решающее влияние на прошлых выборах, и похоже сыграют ключевую роль на этих.
Если Трамп не выиграет в соцсетях, он попытается взять реванш в оффлайн-режиме. Решающая встреча с Байденом запланирована на следующую неделю. 25 октября должны состояться последние дебаты.
Кроме того, президент США Дональд Трамп и его соперник Джо Байден враждуют из-за планов их финальных теледебатов.