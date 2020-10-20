Выборы президента в Соединенных Штатах уже через две недели. Дональд Трамп возвращается в избирательную кампанию после десяти дней вынужденного перерыва из-за болезни коронавирусом.

По оценкам New York Times, экспресс-лечение американского президента стоило налогоплательщикам более $100 тыс. Сюда входило транспортировки на вертолете, пребывание в Национальном военном медицинском центре, а также лечение кислородом, стероидами и коктейлем из антител.

Трампу нужно догонять демократа Джо Байдена. Ведь разрыв между ними увеличился по некоторым опросам более чем на 10%. И это с учетом того, что около 18 млн избирателей уже проголосовали.

Оба кандидата также говорят о фальсификации друг друга. Похоже каждый из них оставляет себе лазейку для судебных исков и акций неповиновения в случае негативных для себя результатов.

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На этой неделе кандидаты должны были проводить второй тур теледебатов. Через коронавирус у Трампа, их попытались сделать в онлайн-формате. Но американский президент отказался от такого поединка.

В этот раз каждый провел собственное ток-шоу в эфире различных телеканалов – дискутировали с гостями и ведущими. Байден вновь критиковал Трампа за недооценку коронавируса и международную политику.

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А Трамп воспользовался старым скандалом с украинской компанией Бурисма, где работал сын противника. Но похоже, что это уже перестает действовать. Ведь соцсети снова заблокировали публикации президента США по этому поводу.

Через такую ​​позицию республиканцы уже требуют вызвать на публичные объяснения в Сенат руководителя Twitter. Но соцсети доказали, что с ними лучше считаться. Они имели решающее влияние на прошлых выборах, и похоже сыграют ключевую роль на этих.

Если Трамп не выиграет в соцсетях, он попытается взять реванш в оффлайн-режиме. Решающая встреча с Байденом запланирована на следующую неделю. 25 октября должны состояться последние дебаты.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и его соперник Джо Байден враждуют из-за планов их финальных теледебатов.