Статистика распространения коронавируса растет, поэтому страны Европы внедряют новые карантинные меры против Covid-19. Сейчас количество смертей от коронавируса в Европе достигла 250 тыс.

Во многих странах снова быстро заполняются больницы и правительства вынуждены вернуть определенные ограничения, чтобы Европу опять не парализовало, как это было весной.

Франция

В таких городах как Лилль, Гренобль, Лион, Марселе, Руане, Монпелье, Тулуза власти ввели комендантский час. Он возможно будет действовать до конца ноября.

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Бельгия

Власти также ввели комендантский час. Закрыты кафе и рестораны, запрещены ночные магазины и продажа алкоголя после 20.00. Отменили популярные рождественские ярмарки. Бельгийцам запрещено встречаться с кем-либо, кроме семьи. Карантин продлится месяц.

Нидерланды присоединились к карантину и ввели комендантский час. Все обязаны носить маски.

Италия будет закрывать общественные площади в 21.00, отменены спортивные соревнования и ряд ярмарок.

Словения

Запрещены все массовые мероприятия, церковные службы и празднования. В стране комендантский час. Нарушителям карантина грозит штраф от 400 до 4 тыс. евро.

Эстония ввела запрет на продажу алкоголя в барах, клубах и ресторанах ночью.

В Испании изолированы города Мадрид и Саламанку. В стране обязательно нужно носить маски. В Каталонии закрыли бары, рестораны и ночные магазины. Власть думает над тем, вводить ли комендантский час.

Португалия

Власти ввели режим национального бедствия. Запрещено собираться компаниями более пяти человек.

Ирландия

Запрещает своим гражданам выходить из дома дальше пяти километров. Нельзя контактировать с людьми, кто не является членом семьи.

Германия

В стране обязательные маски. А в Берхтесгаденер-Ланде запрещено выходить из дома без уважительной причины. Также нельзя проводить общественные мероприятия. Школы закрыты.

Австрия запрещает гражданам собираться более шести человек. Некоторые регионы могут вводить дополнительные ограничения.

Польша

В стране 152 из 314 уездов переведены в красную зону, в которой начали действовать жесткие ограничения в связи с всплеском инфицирования коронавирусом. В красной зоне оказались 11 из 16 воеводских городов Польши, в том числе и Варшава. Премьер страны Матеуш Моравецкий призвал Польшу готовиться к третьей волне коронавируса.

Чехия

Страна закрывает магазины, школы и вузы для очного обучения, заведения общественного питания, кроме продажи на вынос, кино и театры, отменены спортивные мероприятия, запрещены встречи более шести человек. Новой мерой стал запрет пить алкогольные напитки на открытом воздухе. Ограничения были введены сначала на двухнедельный срок.

Более 41 млн больных в мире

За эти сутки почти 400 тыс. человек заразилась коронавирусом. Среди всех больных умерли от осложнений 1 129 591 пациент и 30 625 859 — выздоровели.

Больше всего зараженных коронавирусом в США (8,5 млн), Индии (7,6 млн) и Бразилии (5,2 млн).

Источник: Факты ICTV

Фото: Dreamstime