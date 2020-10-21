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Факты / Мир / Росія

Ситуация критическая: Путин созывает “очень важное совещание” по Крыму

Ситуация в Крыму с водой критическая и президент России Владимир Путин проведет по этом поводу “очень важное совещание”.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, — сказал пресс-секретарь.

В то же время представитель Кремля отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, чтобы потом не зависеть от Украины.

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По словам Пескова, переговоры между странами по обеспечению Крыма водой из Днепра, исключает именно Украина, ведь она перекрыла кран.

— Россия — это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, — сказал Песков.

Правительство РФ выделило 50 млрд рублей для решения проблемы с водой в оккупированном Крыму.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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