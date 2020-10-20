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Факты / Украина / Политика

Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с посланием к Верховной Раде. Гарант Конституции отметил, что те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность.

— Вопрос не в мести, а в справедливости.

Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда, — отметил президент.

Читайте: Крым, безопасность в Черном море и экономика: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

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