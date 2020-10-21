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Факти / Світ / Росія

Ситуація критична: Путін скликає “дуже важливу нараду” щодо Криму

Ситуація у Криму з водою критична і президент Росії Володимир Путін проведе щодо цього “дуже важливу нараду”.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

– Проблема водопостачання і зрошування земель в Криму виникла в 2014 році, коли Україна в односторонньому порядку перекрила воду з Херсонської області, – сказав прес-секретар.

Водночас представник Кремля зазначив, що Росія здатна самостійно забезпечити Крим водопостачанням, аби потім не залежити від України.

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За словами Пєскова, переговори між країнами щодо забезпечення Криму водою з Дніпра, виключає саме Україна, адже вона перекрила кран.

– Росія – це потужна країна, вона здатна забезпечити Крим водою без України, що й буде зроблено, – сказав Пєсков.

Уряд РФ виділив 50 млрд рублів для вирішення проблеми з водою в окупованому Криму.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з островом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

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