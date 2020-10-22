Россия и Иран рассылают письма с угрозами избирателям — разведка США

Россия и Иран имеют информацию о регистрации американских избирателей.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф считает, что цель вмешательства России в американские выборы — помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбираться на второй срок.

Цель Ирана — не допустить победы действующего главы Белого дома.

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— Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для передачи фейковой информации. Мы просим каждого американца внести свой вклад в защиту тех, кто желает нам зла, — сказал Рэтклифф.

Выводы разведки поддержал директор ФБР Кристофер Рэй.

— Мы уже видели, как Иран рассылает поддельные электронные письма, предназначенные для запугивания избирателей, разжигание социальных волнений и причинение вреда президенту Трампу, — заявил Рей.

Выборы в США

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Новый глава Белого дома должен будет приступить к работе в январе 2021 года.

Республиканскую партию представит президент Дональд Трамп. Его соперником станет бывший вице-президент, демократ Джо Байден.