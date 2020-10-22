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Факти / Світ / Росія

Росія та Іран розсилають листи з погрозами виборцям – розвідка США

Росія та Іран мають інформацію про реєстрацію американських виборців.

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф вважає, що мета втручання Росії в американські вибори – допомогти чинному президенту Дональду Трампу переобратися на другий термін.

Мета Ірану – не допустити перемоги чинного глави Білого дому.

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– Ці дані можуть бути використані іноземними гравцями для передачі фейкової інформації. Ми просимо кожного американця внести свій внесок у захист від тих, хто бажає нам зла, – сказав Реткліфф.

Висновки розвідки підтримав директор ФБР Крістофер Рей.

– Ми вже бачили, як Іран розсилає підроблені електронні листи, призначені для залякування виборців, розпалювання соціальних хвилювань і заподіювання шкоди президентові Трампу, – заявив Рей.

Вибори у США

Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Новий глава Білого дому повинен буде приступити до роботи в січні 2021 року.

Республіканську партію представить президент Дональд Трамп. Його суперником стане колишній віце-президент, демократ Джо Байден.

Джерело: ВВС

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