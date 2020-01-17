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Факты / Происшествия

Пытали и жгли: в Панаме сектанты убили беременную мать с детьми

В провинции Бокас-дель-Торо в Панаме была обнаружена братская могила, в которой находились труп беременной женщины и ее пятерых детей.

Они были убиты во время жуткого религиозного ритуала. Их избивали, жгли и резали мачете, чтобы они “покаялись в грехах”.

Десять человек уже арестованы. Один из них – дедушка убитых детей.

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Полиция освободила еще 14 человек, которые являются представителями коренного народа территории Нгобе-Бугле. Когда они находились в заключении их связывали и избивали деревянными палками.

Местный прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что на ранчо действовала малоизвестная религиозная секта Новый мир Бога. В здании на территории нашли голых мужчину и женщину, мачете, нож и убитую козу. Могила с женщиной и детьми была найдена за два километра от церкви.

Напомним, 15 октября в Нидерландах обнаружили семью из семи человек, которые девять лет просидели в подвале своего дома на ферме, ожидая конца света. Там находился 58-летний мужчина и пять человек в возрасте от 18 до 25 лет.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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