Схема піраміди та секс-рабство: в США лідера культу засудили до 120 років ув’язнення

В Нью-Йорку оголосили вирок засновнику та незмінному лідеру компанії NXIVM (Нексіум) Кіту Раньє.

Будучи популярним у Голівуді та бізнес-колах, Раньє позиціонував свій заробіток як мережевий бізнес та проведення платних семінарів з особистісного розвитку.

Однак більше 15 років слідства довели, що за ширмою успішного бізнес-проекту приховувалися сексуальне рабство, зберігання порнографії, шахрайство та вимагання грошей.

Жертви Кіта Раньє підтвердили дані слідства: деякі з них показували тавро на прихованих частинах тіла його з ініціалами.

Окрім ув’язнення терміном на 120 років, також Раньє виплатить суду S1,75 млн.

Компанія NXIVM працювала з 1998 року за схемою піраміди, з елементами харизматичного культу. Окрім США, NXIVM діяла на території Канади і Мексики.

Сектантське вбивство в Панамі

У Панамі наприкінці січня була виявлена братська могила, в якій знайшли трупи вагітної жінки і її п’ятьох дітей.

Зазначається, що родину вбили під час моторошного релігійного ритуалу. Для “покаяння у гріхах” їх підпалювали, били та різали мачете.

Одним із десяти сектантів, що скоїли нелюдський вчинок, виявився дідусь вбитих дітей.