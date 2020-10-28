США готовы разместить в Европе баллистические ракеты для сдерживания РФ

США готовы при необходимости пойти на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе для сдерживания России.

В то же время США постепенно приближаются к достижению соглашения с РФ о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайан.

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Он заявил, что США уже создали гиперзвуковую оружие и новые баллистические ракеты.

— Они помогут защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию, — сказал он.

Испытания баллистических ракет с США

Американские вооруженные силы провели успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Испытания провели на воздушной базе Ванденберґ в Калифорнии. Запущены учебные боеголовки ракеты пролетели более 6,5 тыс. Км и поразили заданные цели на Маршалловых островах в Тихом океане.

Источник: The Nation