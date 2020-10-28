США готові розмістити у Європі балістичні ракети для стримування РФ

США готові при необхідності піти на розгортання ракет середньої і малої дальності в Європі для стримування Росії.

Водночас Сполучені Штати Америки поступово наближаються до досягнення угоди з РФ про продовження договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О’Браян.

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Він заявив, що США уже створили гіперзвукову зброю та нові балістичні ракети.

– Вони допоможуть захистити наших союзників і стримувати Китай. Ми розгорнемо такі ж ракети, якщо це буде необхідно, в Європі, щоб стримувати Росію, – сказав він.

Випробування балістичних ракет з США

Американські збройні сили провели успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Випробування здійснили на повітряній базі Ванденберґ у Каліфорнії. Запущені навчальні боєголовки ракети пролетіли понад 6,5 тис. км і вразили задані цілі на Маршаллових островах у Тихому океані.

Джерело: The Nation