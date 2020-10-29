Теракт в Ницце: исламист нападение на церковь и убил трех человек

Во Франции 29 октября террорист убил трех прихожан церкви Норт-Дам в центре Ниццы. Еще несколько человек ранены. Подобное нападение осуществили в городе Авиньоне, где нападающий с криками Аллаху Акбар пытался напасть на прохожих, однако его застрелила полиция.

Еще один случай зафиксировали в Саудовской Аравии, где неизвестный ножом ранил охранника французского консульства.

Нападение в Ницце

В 9.00 в базилику Нотр-Дам ворвался неизвестный с ножом. Ударил мужчину на входе и бросился на пожилых женщин. Одной из них отрезал голову. Также ранил еще трех человек.

Полиция уже задержала террориста.

По данным местных журналистов, жертвы попытались отбиваться. СМИ опубликовали фото поломанных стульев из церкви.

Настоятель церкви сообщил, что их предупреждали о возможном нападении течение двух или трех дней. Однако, он думал, что это обычные угрозы.

Нападение в Авиньоне

В городе Авиньоне человек с криками Аллаху Акбар пытался напасть на патруль полиции. Силовики застрелили его. Второе нападение произошло ровно через 2:00 после нападения в Ницце.

Нападение на французское консульство

В Саудовской Аравии неизвестный напал на охранника французского консульства в городе Джидда. Охранник получил ранения, но его жизни ничего не угрожает. Нападающего задержали.

Реакция власти

Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы. Эммануэль Макрон вылетел в Ниццу. После объявил, что созывает Совет национальной обороны через терроризм.

— Исламисты не будут спать спокойно во Франции, — заявил Макрон.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен создал кризисный штаб, который будет заниматься расследованием терактов.

План реакции на угрозы во Франции Vigipirate имеет три уровня:

низкий — бдительность;

второй — риск атаки, когда угроза высока;

высокий — активируется в случае неминуемой угрозы теракта или сразу после него.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы в городе после нападения.

— Теперь Франции пора окончательно уничтожить “исламофашизм” на нашей территории. Ницца снова платит слишком высокую цену, — заявил Кристиан Эстрози.

Совет мусульман Франции осудил теракт. В знак траура призвал местных верующих отменить все торжества в честь праздника Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда.

Задержали подозреваемого в терроризме

Полиция в городе Сартрувили арестовала мужчину, который готовился напасть на местные церкви. Правоохранители позвонил отец парня и заявил, что его сын ушел из дома и заявил, что хочет “сделать так, как в Ницце».

Копы задержали авто подозреваемого и задержали мужчину возле церкви Сен-Мартен. В авто нашли нож.

Отрезал голову учителю

16 октября в Париже боевик-исламист отрезал голову учителю истории Самуэлю Пати. Нападавшим оказался чеченец из Москвы, свидетели убийства слышали, как он кричал Аллах Акбар.

Причиной теракта правоохранители называют показ карикатур на исламского пророка Мухаммеда в рамках курса гражданского образования, который проводил убитый 47-летний учитель истории.

Задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к преступлению.

Обострение исламского вопроса во Франции

После убийства учителя в Франции начались массовые митинги в память Самуэля Пати.

Самый массовый митинг прошел в Париже 19 октября, где вышло более 50 тыс. человек, несмотря на карантин. На нем присутствовал Эммануэль Макрон. Он предложил построить во Франции “просвещенный ислам”.

— Речь идет о том, чтобы попробовать создать такой порядок, который поможет построить образованный ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с нашей республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы, — заявил французский президент.

Заявление президента изрядно не понравилась мусульманскому населению страны.

— Во Франции непростые отношения с мусульманским миром. Французы в первую очередь выступают за свободу в вероисповедании и религиозно терпимы. Это хорошо видно, как работает журнал Charlie Hebdo, на который совершали нападения. Но ситуация с исламистами-радикалами периодически выходит из под контроля, — говорит политолог Алексей Расков.

Режим высокой террористической угрозы будет действовать ближайшую неделю.

Источник: Le Figaro, BMFTV