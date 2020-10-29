Теракт у Ніцці: ісламіст напад на церкву та вбив трьох людей

У Франції 29 жовтня терорист вбив трьох прихожан церкви Норт-Дам у центрі Ніцци. Ще кілька людей поранені. Подібний напад здійснили у місті Авіньйоні, де нападник із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на перехожих, однак його застрелила поліція.
Ще один випадок зафіксували у Саудівській Аравії, де невідомий ножом поранив охоронця французького консульства.
Напад у Ніцці
О 9.00 у базиліку Нотр-Дам увірвався невідомий з ножом. Вдарив ним чоловіка на вході та накинувся на літніх жінок. Одній з них відрізав голову. Також поранив ще трьох людей.
Поліція вже затримала терориста.
За даними місцевих журналістів, жертви спробували відбиватись. ЗМІ опублікували фото поламаних стільців з церкви.
Настоятель церкви повідомив, що їх попереджали про можливий напад протягом двох або трьох днів. Однак, він думав, що це звичайні погрози.
Напад у Авіньйоні
У місті Авіньйоні чоловік із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на патруль поліції. Силовики застрелили його. Другий напад стався рівно через дві години після нападу в Ніцці.Читайте: Вбивство вчителя під Парижем: Франція висилає понад 200 потенційних екстремістів У Парижі поліція закрила мечеть через пост у Facebook Теракт у Ніцці: перші фото та відео з місця подій
Напад на французьке консульство
У Саудівській Аравії невідомий напав на охоронця французького консульства у місті Джидда. Охоронець отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Нападника затримали.
Реакція влади
У Франції оголошений найвищий рівень терористичної загрози. Еммануель Макрон вилетів у Ніццу. Після оголосив, що скликає Раду національної оборони через тероризм.
– Ісламісти не будуть спати спокійно у Франції, – заявив Макрон.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен створив кризовий штаб, який займатиметься розслідуванням терактів.
План реакції на загрози у Франції Vigipirate має три рівні:
- найнижчий – пильність;
- другий – ризик атаки, коли загроза висока;
- найвищий – активується у разі неминучої загрози теракту або відразу після нього.
Мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу.
– Франції потрібно остаточно знищити “ісламофашизм” на нашій території. Ніцца знову платить зависоку ціну, ставши жертвою, – заявив Кристіан Естрозі.
Рада мусульман Франції засудила теракт. У знак жалоби закликав місцевих віруючих скасувати всі урочистості на честь свята Мавлід – дня народження пророка Мухаммеда.
Затримали підозрюваного у тероризмі
Поліція у місті Сартрувілі заарештувала чоловіка, який готувався здійснити напад на місцеві церкву. Правоохронцям зателефонував батько хлопця та заявив, що його син пішов з дому та заявив, що хоче “зробити так, як у Ніцці”.
Копи затримали авто підозрюваного і затримали чоловіка біля церкви Сен-Мартен. У авто знайшли ніж.
Відрізав голову вчителю
16 жовтня у Парижі бойовик-ісламіст відрізав голову вчителеві історії Самуелю Паті. Нападником виявився чеченець з Москви, свідки вбивства чули, як він кричав Аллах Акбар.
Причиною теракту правоохоронці називають показ карикатур на ісламського пророка Мухаммеда в межах курсу громадянської освіти, який проводив вбитий 47-річний вчитель історії. Затримали 11 осіб, яких підозрюють в причетності до злочину.
Загострення ісламського питання у Франції
Після вбивства вчителя у Франції почались масові мітинги у пам’яті Самуеля Паті. Найбільший пройшов у Парижі 19 жовтня, де вийшло понад 50 тис. людей, незважаючи на карантинні обмеження. На ньому був присутній Еммануель Макрон. Він запропонував побудувати у Франції “освічений іслам”.
– Йдеться про те, щоб спробувати створити такий порядок, який допоможе побудувати освічений іслам у нашій країні. Іслам, який би жив у світі з нашою республікою, поважав би принцип відділення церкви від держави і заспокоїв би розпалені уми, – заявив французький президент.
Заява президента неабияк не сподобалась мусульманському населенню країни.
– У Франції непрості стосунки з мусульманським світом. Французи насамперед виступають за свободу віросповідання і релігійно терпимі. Це добре видно, як працює журнал Charlie Hebdo, на який здійснювали напади. Але ситуація з ісламістами-радикалами періодично виходить з-під контролю, – каже політолог Олексій Расков.
Режим найвищої терористичної загрози буде діяти найближчий тиждень.