Теракт у Ніцці: ісламіст напад на церкву та вбив трьох людей

У Франції 29 жовтня терорист вбив трьох прихожан церкви Норт-Дам у центрі Ніцци. Ще кілька людей поранені. Подібний напад здійснили у місті Авіньйоні, де нападник із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на перехожих, однак його застрелила поліція.

Ще один випадок зафіксували у Саудівській Аравії, де невідомий ножом поранив охоронця французького консульства.

Напад у Ніцці

О 9.00 у базиліку Нотр-Дам увірвався невідомий з ножом. Вдарив ним чоловіка на вході та накинувся на літніх жінок. Одній з них відрізав голову. Також поранив ще трьох людей.

Поліція вже затримала терориста.

За даними місцевих журналістів, жертви спробували відбиватись. ЗМІ опублікували фото поламаних стільців з церкви.

Настоятель церкви повідомив, що їх попереджали про можливий напад протягом двох або трьох днів. Однак, він думав, що це звичайні погрози.

Напад у Авіньйоні

У місті Авіньйоні чоловік із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на патруль поліції. Силовики застрелили його. Другий напад стався рівно через дві години після нападу в Ніцці.

Напад на французьке консульство

У Саудівській Аравії невідомий напав на охоронця французького консульства у місті Джидда. Охоронець отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Нападника затримали.

Реакція влади

У Франції оголошений найвищий рівень терористичної загрози. Еммануель Макрон вилетів у Ніццу. Після оголосив, що скликає Раду національної оборони через тероризм.

– Ісламісти не будуть спати спокійно у Франції, – заявив Макрон.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен створив кризовий штаб, який займатиметься розслідуванням терактів.

План реакції на загрози у Франції Vigipirate має три рівні:

найнижчий – пильність;

другий – ризик атаки, коли загроза висока;

найвищий – активується у разі неминучої загрози теракту або відразу після нього.

Мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу.

– Франції потрібно остаточно знищити “ісламофашизм” на нашій території. Ніцца знову платить зависоку ціну, ставши жертвою, – заявив Кристіан Естрозі.

Рада мусульман Франції засудила теракт. У знак жалоби закликав місцевих віруючих скасувати всі урочистості на честь свята Мавлід – дня народження пророка Мухаммеда.

Затримали підозрюваного у тероризмі

Поліція у місті Сартрувілі заарештувала чоловіка, який готувався здійснити напад на місцеві церкву. Правоохронцям зателефонував батько хлопця та заявив, що його син пішов з дому та заявив, що хоче “зробити так, як у Ніцці”.

Копи затримали авто підозрюваного і затримали чоловіка біля церкви Сен-Мартен. У авто знайшли ніж.

Відрізав голову вчителю

16 жовтня у Парижі бойовик-ісламіст відрізав голову вчителеві історії Самуелю Паті. Нападником виявився чеченець з Москви, свідки вбивства чули, як він кричав Аллах Акбар.

Причиною теракту правоохоронці називають показ карикатур на ісламського пророка Мухаммеда в межах курсу громадянської освіти, який проводив вбитий 47-річний вчитель історії. Затримали 11 осіб, яких підозрюють в причетності до злочину.

Загострення ісламського питання у Франції

Після вбивства вчителя у Франції почались масові мітинги у пам’яті Самуеля Паті. Найбільший пройшов у Парижі 19 жовтня, де вийшло понад 50 тис. людей, незважаючи на карантинні обмеження. На ньому був присутній Еммануель Макрон. Він запропонував побудувати у Франції “освічений іслам”.

– Йдеться про те, щоб спробувати створити такий порядок, який допоможе побудувати освічений іслам у нашій країні. Іслам, який би жив у світі з нашою республікою, поважав би принцип відділення церкви від держави і заспокоїв би розпалені уми, – заявив французький президент.

Заява президента неабияк не сподобалась мусульманському населенню країни.

– У Франції непрості стосунки з мусульманським світом. Французи насамперед виступають за свободу віросповідання і релігійно терпимі. Це добре видно, як працює журнал Charlie Hebdo, на який здійснювали напади. Але ситуація з ісламістами-радикалами періодично виходить з-під контролю, – каже політолог Олексій Расков.

Режим найвищої терористичної загрози буде діяти найближчий тиждень.

Джерело: Le Figaro, BMFTV