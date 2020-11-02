PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Стрельба в Вене: все, что известно о возможном теракте возле синагоги

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября около 21.30 по киевскому времени. Семь человек напали на здание местной синагоги. Возле храма было слышно перестрелки, полиция организовала масштабную операцию по захвату злоумышленников.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава МВД Карл Нехаммер собрались в кризисном штабе.

В результате перестрелки между полицией и нападающими один милиционер получил тяжелое ранение. Известно, что нападавшие взяли в заложники несколько человек и ранили по меньшей мере семь человек.

Одного из нападавших удалось задержать — полиция просит граждан не выходить на улицу. В городе проводят операцию по задержанию злоумышленников.

Где произошла стрельба

Стрельба (теракт) в Вене: что произошло, видео и последние новости Вены

Министерство внутренних дел Австрии расценивает стрельбу, как возможный теракт. Пока неизвестно была ли атака направлена на синагогу, или на гостей ресторана, который расположен рядом.

В сети появилась карта зон нападения злоумышленников.

Читайте: Охота на стрелков и раненые на улицах – что происходит в Вене

Террористов схватили около 23.15 по киевскому времени.

Стрельба (теракт) в Вене: что произошло, видео и последние новости Вены

Посол Украины в Австрии отмечает, что задержание злоумышленников продолжается.

Стрельба в Вене

Первое сообщение о стрельбе в Вене поступило около 21.30 по киевскому времени. Чрезвычайное происшествие случилось вблизи площади Шведенплатц. Полиция опровергла информацию о взятии заложников.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка