PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Карантин в Европе: лидеры ЕС не поддерживают закрытие внутренних границ

Европа пока не планирует закрывать внутренние границы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Это правило поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, это ограничение, которые страны страны ЕС вводили весной, не помогло остановить вирус, а только навредило торговле.

Читайте: Из-за Covid-19 в Испании продлили действие ограничений до мая 2021 года

Необходимость оставить внутренние границы открытыми поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, это важно в контексте развития экономики стран.

Карантин в Европе

Из-за коронавируса ряд европейский стран в течение октября усилили противоэпидемические меры.

Ограничения ввели в Испании, Италии, Германии, Франции, Болгарии, Словакии, Чехии, Польши, Швейцарии.

Подробнее о введении карантина в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх