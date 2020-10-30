Карантин в Европе: лидеры ЕС не поддерживают закрытие внутренних границ

Европа пока не планирует закрывать внутренние границы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Это правило поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, это ограничение, которые страны страны ЕС вводили весной, не помогло остановить вирус, а только навредило торговле.

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Необходимость оставить внутренние границы открытыми поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, это важно в контексте развития экономики стран.

Карантин в Европе

Из-за коронавируса ряд европейский стран в течение октября усилили противоэпидемические меры.

Ограничения ввели в Испании, Италии, Германии, Франции, Болгарии, Словакии, Чехии, Польши, Швейцарии.

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