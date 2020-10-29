Из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Испании продлили действие ограничительных мер до 9 мая 2021 года.

Решение, ранее принятое правительством, поддержал испанский парламент.

Однако меры могут ослабить и раньше. Премьер-министр страны Педро Санчес должен отчитываться об эпидситуации каждые два месяца.

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В Испании ввели чрезвычайное положение на прошлой недели. Она стала первой европейской страной, где зафиксировали более 1 млн больных коронавирусом.

Карантин в Европе

В октябре европейские страны одна за другой стали ужесточать карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

О принятии такого решения заявили власти Италии, Испании, Франции, Германии, Болгарии, Чехии, Словакии, Польши, Швейцарии.

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Источник: RTVE