Из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Испании продлили действие ограничительных мер до 9 мая 2021 года.
Решение, ранее принятое правительством, поддержал испанский парламент.
Однако меры могут ослабить и раньше. Премьер-министр страны Педро Санчес должен отчитываться об эпидситуации каждые два месяца.
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В Испании ввели чрезвычайное положение на прошлой недели. Она стала первой европейской страной, где зафиксировали более 1 млн больных коронавирусом.
Карантин в Европе
В октябре европейские страны одна за другой стали ужесточать карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
О принятии такого решения заявили власти Италии, Испании, Франции, Германии, Болгарии, Чехии, Словакии, Польши, Швейцарии.
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Источник: RTVE