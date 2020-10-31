Выборы в Грузии в парламент завершились. Экзит-полы начали обнародовать первые данные.

По результатам экзит-полов, проведенных компаниями IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research на парламентских выборах уверенно побеждает правящая партия Грузинская мечта.

Лидер партии Бидзина Иванишвили уже объявил о победе и поблагодарил избирателей за поддержку.

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Второе место занимает оппозиционная партия Единое национальное движение — Сила в единстве. По предварительным данным, оппозиционеры набирают от 23 до 33%.

Выборы в Грузии

В этом году на выборах в Грузии установили очень низкий проходной барьер — всего 1%.

Оппозиционная партия Единое национальное движение предложила кандидатуру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на выборах.

Саакашвили согласился возглавить грузинское правительство на стабилизационный период.