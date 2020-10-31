Вибори у Грузії до парламенту завершилися. Екзит-поли почали оприлюднювати перші дані.

За результатами екзит-полів, проведених компаніями IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research на парламентських виборах впевнено перемагає правляча партія Грузинська мрія.

Лідер партії Бідзіна Іванішвілі вже оголосив про перемогу та подякував виборцям за підтримку.

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Друге місце посідає опозиційна партія Єдиний національний рух – Сила в єдності. За попередніми даними, опозиціонери набирають від 23 до 33%.

Вибори в Грузії

Цьогоріч на виборах у Грузії встановили дуже низький прохідний бар’єр – лише 1%.

Опозиційна партія Єдиний національний рух запропонувала кандидатуру колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду прем’єр-міністра у разі перемоги на виборах.

Саакашвілі погодився очолити грузинський уряд на стабілізаційний період.