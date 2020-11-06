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Факты / Мир

Детей находят под завалами: шторм в Гватемале унес жизни более 50 человек

В Гватемале шторм Eta унес жизни более 50 человек, еще около 100 пропали без вести.

По данным правительства, сильные тропические дожди менее чем за сутки вызвали наводнения и оползни, в результате чего под землей оказались десятки домов.

Правоохранители, которые работают на местах, оказывают помощь детям из пострадавших домов.

  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
  • Шторм в Гватемале: первые фото и видео
Детей находят под завалами: шторм в Гватемале унес жизни более 50 человек / 8 фотографий

Шторм Eta задел девять департаментов Гватемилы: только один из них сообщил об эвакуации более 250 семей.

Сотни зданий и немало дорог нуждаются в срочном восстановлении.

Сейчас синоптики не дают положительных прогнозов: в ближайшие дни Eta не успокоится и направится в сторону кубинских островов.

Шторм Алекс во Франции

В начале октября в результате шторма Алекс на юге Франции 18 человек пропали без вести.

Факты ICTV публиковали видео последствий шторма во Франции: тогда уровень воды в реках поднялся на 8 м.

Многие дома смыло мощными потоками воды, ряд дорог и мостов разрушены.

Фото: Gobierno Guatemala

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