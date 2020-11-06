Шторм в Гватемале: первые фото и видео

В Гватемале шторм Eta унес жизни более 50 человек, еще около 100 пропали без вести.

По данным правительства, сильные тропические дожди менее чем за сутки вызвали наводнения и оползни, в результате чего под землей оказались десятки домов.

Правоохранители, которые работают на местах, оказывают помощь детям из пострадавших домов.































Детей находят под завалами: шторм в Гватемале унес жизни более 50 человек / 8 фотографий

Шторм Eta задел девять департаментов Гватемилы: только один из них сообщил об эвакуации более 250 семей.

Сотни зданий и немало дорог нуждаются в срочном восстановлении.

Сейчас синоптики не дают положительных прогнозов: в ближайшие дни Eta не успокоится и направится в сторону кубинских островов.

Seguimos incansables atendiendo a los guatemaltecos que sufren los efectos de la tormenta tropical Eta. Diferentes equipos trabajan para salvaguardar la vida de todos, porque nadie se queda atrás. No olvide llamar al 119 de Conred en caso de una emergencia. pic.twitter.com/dVTRcjgsCG — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) November 5, 2020

Шторм Алекс во Франции

В начале октября в результате шторма Алекс на юге Франции 18 человек пропали без вести.

Факты ICTV публиковали видео последствий шторма во Франции: тогда уровень воды в реках поднялся на 8 м.

Многие дома смыло мощными потоками воды, ряд дорог и мостов разрушены.

Фото: Gobierno Guatemala