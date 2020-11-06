Шторм в Гватемалі: перші фото та відео

У Гватемалі шторм Eta забрав життя понад 50 людей, ще близько 100 зникли безвісти.

За даними уряду, сильні тропічні дощі менш як за добу спричинили повені та зсуви, внаслідок чого під землею опинилися десятки будинків.

Правоохоронці, які працюють на місцях, надають допомогу дітям із постраждалих будинків.































Дітей знаходять під завалами: шторм у Гватемалі забрав життя понад 50 людей / 8 фотографий

Шторм Eta зачепив дев’ять департаментів Гватемили: лише один із них повідомив про евакуацію більше 250 родин.

Сотні будівель та чимало доріг потребують термінового відновлення.

Наразі синоптики не дають позитивних прогнозів: найближчими днями Eta не заспокоїться і попрямує в бік Кубинських островів.

Seguimos incansables atendiendo a los guatemaltecos que sufren los efectos de la tormenta tropical Eta. Diferentes equipos trabajan para salvaguardar la vida de todos, porque nadie se queda atrás. No olvide llamar al 119 de Conred en caso de una emergencia. pic.twitter.com/dVTRcjgsCG — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) November 5, 2020

Шторм Алекс у Франції

На початку жовтня внаслідок шторму Алекс на півдні Франції 18 осіб зникло безвісти.

Факти ICTV публікували відео наслідків шторму у Франції: тоді рівень води у річках піднявся на 8 м.

Деякі будинки змило потужними потоками води, низка доріг і мостів зруйновані.

Фото: Gobierno Guatemala