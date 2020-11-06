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Факти / Світ

Дітей знаходять під завалами: шторм у Гватемалі забрав життя понад 50 людей

У Гватемалі шторм Eta забрав життя понад 50 людей, ще близько 100 зникли безвісти.

За даними уряду, сильні тропічні дощі менш як за добу спричинили повені та зсуви, внаслідок чого під землею опинилися десятки будинків.

Правоохоронці, які працюють на місцях, надають допомогу дітям із постраждалих будинків.

  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
  • Шторм в Гватемалі: перші фото та відео
Дітей знаходять під завалами: шторм у Гватемалі забрав життя понад 50 людей / 8 фотографий

Шторм Eta зачепив дев’ять департаментів Гватемили: лише один із них повідомив про евакуацію більше 250 родин.

Сотні будівель та чимало доріг потребують термінового відновлення.

Наразі синоптики не дають позитивних прогнозів: найближчими днями Eta не заспокоїться і попрямує в бік Кубинських островів.

Шторм Алекс у Франції

На початку жовтня внаслідок шторму Алекс на півдні Франції 18 осіб зникло безвісти.

Факти ICTV публікували відео наслідків шторму у Франції: тоді рівень води у річках піднявся на 8 м.

Деякі будинки змило потужними потоками води, низка доріг і мостів зруйновані.

Фото: Gobierno Guatemala

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