Европейский союз ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора.
Под санкции кроме главы государства попали еще 14 белорусских чиновников. Ограничения предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов.
В то же время в ЕС в очередной раз отметили, что не признают легитимность Лукашенко.
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Введение санкций от ЕС
В начале октября Европейский союз ввел в действие санкционный список против 40 белорусских чиновников. В тот же день Минск ввел ответные санкции против стран Евросоюза.
12 октября Главами МИД ЕС были приняты ограничительные меры против Лукашенко. Было отмечено, что они вступят в силу, если в республике ситуация не улучшится.