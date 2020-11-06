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Факты / Мир

Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и его сына

Европейский союз ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Под санкции кроме главы государства попали еще 14 белорусских чиновников. Ограничения предполагают запрет посещения стран ЕС и заморозку европейских активов.

В то же время в ЕС в очередной раз отметили, что не признают легитимность Лукашенко.

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Санкції проти Лукашенка

Введение санкций от ЕС

В начале октября Европейский союз ввел в действие санкционный список против 40 белорусских чиновников. В тот же день Минск ввел ответные санкции против стран Евросоюза.

12 октября Главами МИД ЕС были приняты ограничительные меры против Лукашенко. Было отмечено, что они вступят в силу, если в республике ситуация не улучшится.

Фото: Dreamstime

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