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Євросоюз ввів санкції проти Лукашенка і його сина

Європейський союз ввів санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його сина Віктора.

Під санкції крім глави держави потрапили ще 14 білоруських чиновників. Обмеження передбачають заборону відвідування країн ЄС і заморожування європейських активів.

Водночас у ЄС вкотре відзначили, що не визнають легітимність Лукашенка.

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Санкції проти Лукашенка

Введення санкцій від ЄС

На початку жовтня Європейський Союз ввів в дію список санкцій проти 40 білоруських чиновників. У той самий день Мінськ ввів санкції у відповідь проти країн Євросоюзу.

12 жовтня глави МЗС ЄС ввели обмежувальні заходи проти Лукашенка. Вони набудуть чинності, якщо в республіці ситуація не покращиться.

Фото: Dreamstime

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