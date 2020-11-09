Байден хочет ввести в США обязательное ношение масок

Джозеф Байден намерен объявить в США общенациональный масочный режим сразу после инаугурации.

Количество случаев заболевания Covid-19 в стране продолжает расти, сообщает телеканал Fox News.

Байден планирует обеспечить обязательное ношение масок в каждом штате при поддержке губернаторов.

Если кто-то из них откажется пойти на такой шаг, будущий президент будет договариваться о таком режиме с округами отдельно.

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Согласно законодательству США, каждый штат и округ имеет право вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон не имеет права устанавливать их директивно.

Выборы в США

Джо Байден победил на выборах президента в США. В частности, по информации CNN, в Пенсильвании Байден получил 49,7% поддержки, что дало ему еще 20 голосов.

В то же время Дональд Трамп заявил, что будет отстаивать свои позиции в суде.

Источник: Fox News