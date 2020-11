Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

В США продолжается подсчет голосов в ключевых штатах. Сейчас ситуация с подсчетом очень напряженная, поскольку разрыв между кандидатами колеблется в пределах одного процента.

Большинство авторитетных американских изданий заранее отдают победу Джо Байдену, а Дональд Трамп тем временем оспаривает результаты голосования в суде.

Обновлено 8 ноября о 10.45. Байден собирается отменить ряд указов Трампа после вступления на должность.

Так, в первую очередь Джо Байден планирует вернуть Соединенные Штаты в Парижскую хартию по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения.

Обновлено 7 ноября в 19.20. CNN, AP и BBC сообщили, что Джо Байден победил на выборах президента в США. В частности, по информации CNN, в Пенсильвании Байден получил 49,7% поддержки, что дало ему еще 20 голосов. В целом издание сообщает, что в Пенсильвании демократ набрал 284 голоса Коллегии выборщиков.

В то же время Дональд Трамп заявил, что будет отстаивать свои позиции в суде. Он отметил, что не СМИ, а законные голоса решают, кто был избран президентом и добавил, что не успокоится, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого заслуживает.

Обновлено 7 ноября, в 10.15. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Байден записал обращение к избирателям.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020