Роман Бондаренко умер в Минске

В Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого избили из-за того, что он защищал бело-красно-белый флаг.

Конфликт произошел вечером 11 ноября во дворе многоэтажки, где жил Бондаренко. Туда приехали неизвестные в гражданской одежде и балаклавах (так называемые тихари) и попытались снять бело-красно-белые флаги и ленточки, которые использует оппозиция. Роман Бондаренко вмешался и в результате этого один из тихоней толкнул его, и тот ударился головой.

После этого Романа запихнули в микроавтобус и отвезли в отделение милиции, а уже потом в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, он провел несколько часов на операционном столе. Однако спасти мужчину не удалось.

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В милиции заявили, что Роман Бондаренко пострадал в драке с небезразличными гражданами, которые хотели снять оппозиционную символику.

После того как стало известно о смерти Романа Бондаренко жители столицы Беларуси собрались на митинг. В знак солидарности во многих городах люди зажгли свечи.



















В Минске умер Роман Бондаренко, которого избили из-за оппозиционной символики / 5 фотографий

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Бело-красно-белый флаг оппозиции Беларуси — история

История флага берет свое начало с XIX века. Именно на стыке XIX и XX веков такой флаг использовался в беларуских национальных кружках и объединениях.

В 1918 году провозгласили Беларускую народную республику и бело-красно-белый флаг стал государственным. Однако республика просуществовала всего несколько месяцев, когда ее большую часть оккупировали немцы.

В советской Беларуси официальным был сначала красный флаг, а потом красно-зеленый с орнаментом в левой части.

Когда СССР распался, то флагом независимо Беларуси снова стал бело-красно-белый флаг. Однако уже в 1995 году на референдуме большинство граждан страны поддержали восстановление флага Беларуской советской социалистической республики без серпа и молота и с другими минимальными изменениями.