Жестокие избиения и перекрытый Минск: белорусам не дали собраться в большую колонну

Сегодня, 8 ноября, жителям Минска во время протестов не дали собраться в большую колонну силовики, перекрывшие подходы к центру белорусской столицы.

Несмотря на это, участники акций собирались в небольшие группы и отдельные колонны и мирно протестовали против правления самопровозглашенного президента Алекснадра Лукашенко, передвигаясь по городу.

Акции сопровождались активными задержаниями, в отдельных случаях — с применением силы и избиениями со стороны людей в балаклавах.

В сеть попало множество видео очевидцев.

Утром пропадал интернет и закрывалось метро

В столице с утра был ограничен доступ в интернет с мобильных телефонов. Несколько станций метро в центре города закрылись за час до митинга, сославшись на “безопасность пассажиров”. В 16.10 все станции подземки открыли для пассажиров.

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Что было вчера

7 ноября силовики задержали десятки медицинских работников во время несанкционированной акции протеста в Беларуси против правления Лукашенко.

По данным правозащитной группы Весна, около 60 врачей и других медработников, собравшихся на демонстрацию, были доставлены в отделения милиции.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by