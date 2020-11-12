Роман Бондаренко помер у Мінську

У Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, якого побили через те, що він захищав біло-червоно-білий прапор.

Конфлікт стався ввечері 11 листопада у дворі багатоповерхівки, де жив Бондаренко. Туди приїхали невідомі в цивільному одязі та балаклавах (так звані тихарі) і спробували зняти біло-червоно-білі прапори і стрічки, які використовує опозиція. Роман Бондаренко втрутився і в результаті цього один з тихарів штовхнув його, і той вдарився головою.

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Після цього Романа запхали до мікроавтобуса і відвезли у відділення міліції, а вже потім у лікарню. Його госпіталізували у тяжкому стані, він провів кілька годин на операційному столі. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

У міліції заявили, що Роман Бондаренко постраждав у бійці з небайдужими громадянами, які хотіли зняти опозиційну символіку.

Після того як стало відомо про смерть Романа Бондаренко жителі столиці Білорусі зібралися на мітинг. На знак солідарності у багатьох містах люди запалили свічки.



















У Мінську помер Роман Бондаренко, якого побили через опозиційну символіку / 5 фотографий

Біло-червоно-білий прапор опозиції Білорусі – історія

Історія прапора бере свій початок з XIX століття. Саме на стику XIX і XX століть такий прапор використовувався в білоруських національних гуртках і об’єднаннях.

У 1918 році проголосили Білоруську народну республіку і біло-червоно-білий прапор став державним. Однак республіка проіснувала лише кілька місяців, коли її більшу частину окупували німці.

У радянській Білорусі офіційним був спочатку червоний прапор, а потім червоно-зелений з орнаментом у лівій частині.

Коли СРСР розпався, то прапором незалежної Білорусі знову став біло-червоно-білий прапор. Однак уже в 1995 році на референдумі більшість громадян країни підтримали відновлення прапора Білоруської радянської соціалістичної республіки без серпа і молота та з іншими мінімальними змінами.