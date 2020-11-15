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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Взрывы и задержания: в Минске продолжается антиправительственный протест

В Минске продолжаются антиправительственные митинги, силовики разгоняют и задерживают протестующих, а очевидцы сообщают о взрывах в центре города.

Силовики разместили в центре города десятки единиц бронетехники, в частности БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Правоохранители в камуфляже монтируют вдоль Площади Независимости и Октябрьской площади металлические ограждения и разворачивают колючую проволоку.

Также окружены музей Великой Отечественной войны, площадь Государственного Флага и подходы к расположенной там же городской резиденции самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
  • Протести у Білорусі
Взрывы и задержания: в Минске продолжается антиправительственный протест / 6 фотографий

Давление на студентов

В Беларуси отчислили 300 студентов из-за участия в акциях протеста против режима действующего президента. Александр Лукашенко сообщил, что их могут восстановить под гарантии.

По его указу, в парламенте зарегистрирован проект закона о помиловании при определенных обязательствах.

Фото: TUT.BY

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