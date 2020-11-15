У Мінську тривають антиурядові мітинги, силовики розганяють і затримують учасників протесту, а очевидці повідомляють про вибухи в центрі міста.
Силовики розмістили у центрі міста десятки одиниць бронетехніки, зокрема БТР і броньовані всюдиходи з великокаліберними кулеметами на даху. Людей почали жорсткими методами розганяти з вулиць міста.
Правоохоронці у камуфляжі монтують вздовж Площі Незалежності та Жовтневої площі металеві огорожі, розгортають колючий дріт.
Також оточені музей Великої Вітчизняної війни, площа Державного Прапора і підходи до розташованої там же міської резиденції самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
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Тиск на студентів
У Білорусі відрахували 300 студентів через участь у акціях протесту проти режиму чинного президента. Олександр Лукашенко повідомив, що їх можуть відновити під гарантії.
За його указом, у парламенті зареєстрували проект закону про помилування за умови певних зобов’язань.
Фото: TUT.BY