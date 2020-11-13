Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что за участие в протестах из вузов отчислили 300 студентов, но их могут восстановить под гарантии.

Об этом он заявил в интервью белорусским и иностранным СМИ.

– Выкинули мы этих 300 человек — я не скажу, что они плохие. Успевают нормально, некоторые вообще очень способные, – отметил Лукашенко.

По его словам, родители этих студентов завалили его письмами с просьбами о восстановлении в университетах.

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– У меня есть практика – под гарантии. В парламент по моему настоянию внесли законопроект о помиловании под залог, под гарантии, обязательства, – отметил он.

Лукашенко сказал, что ему “не нужна драка в обществе”, поэтому, якобы во имя спокойствия, будет использовать разные методы.

В конце октября Лукашенко пригрозил студентам, участвующим в акциях протеста, отчислением из университетов.

Он также предложил отправить некоторых студентов в армию.

Источник: БЕЛТА