В Канаде умерла выдающаяся украинка, которая прославилась благотворительной поддержкой диаспоры. Анна Кисель занималась общественной деятельностью и бизнесом, а также была главой Всемирной федерации украинских женских организаций и вице-президентом Всемирного конгресса украинцев.

Значительную часть своей жизни Анна Кисель провела в Украине. Она родилась в городе Яремче на Прикарпатье, образование получила в Львовском строительном техникуме и Львовском политехническом институте по специальности Инженер-преподаватель строительных дисциплин.

С 1990 года меценат жила и работала в Канаде, где ей удалось построить успешный бизнес.

Кисель всегда жертвовала средства на развитие украинской культуры и образования в Украине и диаспоре, в частности поддерживала деятельность детских центров.

В Канаде украинские корни подтверждают более 1,3 миллиона канадцев, чьи родители или бабушки вынужденно эмигрировали из Украины.