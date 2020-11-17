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Факти / Світ
Софія Телішевська |

У Канаді померла віце-президент Світового конгресу українців Анна Кисіль

У Канаді померла видатна українка, яка прославилася благодійною підтримкою діаспори. Анна Кисіль займалася громадською діяльністю та бізнесом, а також була главою Світової Федерації українських жіночих організацій та віце-президентом Світового конгресу українців.

Значну частину свого життя Анна Кисіль провела в Україні. Вона народилася у місті Яремче на Прикарпатті, освіту здобула у Львівському будівельному технікумі і Львівському політехнічному інституті за спеціальністю Інженера-викладача будівельних дисциплін.

З 1990 року мецинат жила та працювала у Канаді, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес.

Кисіль завжди жертвувала кошти на розвиток української культури та освіти в Україні і діаспорі, зокрема підтримувала діяльність дитячих центрів, бібліотек та видавництв.

У Канаді українське коріння підтверджують понад 1,3 мільйона канадців, чиї батьки чи бабусі вимушено емігрували з України.

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