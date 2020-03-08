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Факты / Украина / Общество

В Канаде 1,3 млн украинцев подтверждают свои корни

В Канаде украинские корни подтверждают более 1,3 миллиона канадцев, чьи родители или бабушки вынужденно эмигрировали из Украины.

Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

– 1 млн 354 тыс. канадцев, которые подтверждают свои украинские корни. Колоссальная цифра! – сказал Шевченко.

Он добавил, что в рамках новой волны миграции в Канаду из Украины очень часто приезжают люди с высоким образованием и хорошей профессиональной подготовкой.

– То есть мы можем с грустью говорить, что таким образом Украина, может, где и теряет тех людей, которые могли бы приносить здесь большую пользу.

Но еще раз вернусь, что мы живем в такое время, где было бы абсолютно наивно думать, что можно было бы каким-то искусственным образом сдержать, задержать, не пустить, убедить, – отметил посол.

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Дипломат считает, что мы должны думать о том, как мотивировать, как создать в Украине такие условия, чтобы у людей было большое желание ездить за границу, учиться, набираться опыта, создавать там контакты, начинать общее дело, бизнес и возвращаться домой для своей реализации.

Напомним, Лариса Галадза назначена послом Канады в Украине.

Источник: Радио Свобода

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