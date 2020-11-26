Традиционный парад Macy’s в Нью-Йорке (США) ко Дню благодарения проходит 26 ноября. Однако мероприятие будет иметь несколько другой формат из-за пандемии коронавируса.

Чтобы избежать большого скопления людей, организаторы значительно сократили маршрут парада и призвали людей смотреть его на ТВ или онлайн.

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Компания также сократила количество участников. Тех, кто будет принимать участие в параде протестировали на коронавирус. Все участники будут в маках и на безопасной дистанции.

Ранее воздушными шарами управляли люди, но в этом году эту миссию возложили на специальные транспортные средства.

Где и когда можно посмотреть парад Macy’s

Парад будет транслироваться на телеканале NBC с 9.00 до 12.00 (16.00-19.00 по киевскому времени).

Также парад можно посмотреть онлайн на YouTube.

День благодарения — праздник, который отмечается в США и Канаде.

Этот праздник появился благодаря первым английским переселенцам. Половина из них не смогла пережить зиму, которая наступила, так как они не были готовы к таким холодам и им попросту не чего было есть.

Переселенцы основали там колонию, а выжить им помогли местные жители — индейцы, рассказав, как правильно ухаживать за землей. В результате следующей осенью отцы-пилигримы собрали обильный урожай.