Традиційний парад Macy’s у Нью-Йорку (США) до Дня подяки проходить 26 листопада. Однак захід матиме дещо інший формат через пандемію коронавірусу.

Щоб уникнути великого скупчення людей, організатори значно скоротили маршрут параду і закликали людей дивитися його на ТБ або онлайн.

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Компанія також скоротила кількість учасників. Тих, хто братиме участь в параді протестували на коронавірус. Всі учасники будуть у масках і на безпечній дистанції.

Раніше повітряними кулями керували люди, але цього року цю місію поклали на спеціальні транспортні засоби.

Де і коли можна подивитися парад Macy’s

Парад транслюватиметься на телеканалі NBC з 9.00 до 12.00 (16.00-19.00 за київським часом).

Також парад можна подивитися онлайн на YouTube.

День подяки – свято, яке відзначається в США і Канаді.

Це свято з’явилося завдяки першим англійським переселенцям. Половина з них не змогла пережити зиму, яка настала, бо вони не були готові до таких холодів і їм просто забракло їжі.

Переселенці заснували там колонію, а вижити їм допомогли місцеві жителі – індіанці, розповівши, як правильно доглядати за землею. В результаті наступної осені батьки-пілігрими зібрали рясний урожай.