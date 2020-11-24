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Полиция разгонит толпу: из-за коронавируса парад Macy’s в Нью-Йорке пройдет без зрителей

Американский парад Macy’s на День благодарения, который традиционно проводят в Нью-Йорке, пройдет без зрителей.

Власти города решили ограничить обычный формат празднования, несмотря на пандемию коронавируса.

Полиция Нью-Йорка предупредила: разгонять людей с площади на Манхэттене, где состоится шествие.

Смотреть парад Macy’s онлайн можно будет по ссылке. Трансляция состоится в четверг, 26 октября.

Вместо 4-километрового маршрута организаторы создадут сценическую площадку в Macy’s Herald Square и вокруг него.

Зрители смогут полюбоваться огромными фигурами персонажей из мультфильмов, насладиться выступлением артистов, а также увидеть Санта Клауса.

Парад Macy’s — почти столетняя американская традиция празднования Дня благодарения, главным символом которого является запеченная индейка.

Обычно, чтобы увидеть яркий карнавал, традиционно на улицах собирается огромная толпа.

Надувные фигуры — это любимые американские персонажи сказок, мультфильмов и комиксов.

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