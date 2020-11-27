В ЕС сравнили самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, который в 2019 году также не оставил пост после политического кризиса и протестов.

Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель.

— Они оба находятся в одинаковой ситуации, два президента, которые являются результатом выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которая у них есть, — заявил Жозеп Боррель.

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При этом спикер признал, что Лукашенко контролирует ситуацию в стране.

— Признаем мы их или нет, они контролируют страну, — добавил он.

Протесты в Беларуси

После очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом Беларуси на выборах 9 августа в стране вспыхнули протесты.

Люди вышли на улицы, не признавая результаты голосования. Несмотря на это, Лукашенко не оставил пост, а провел тайную инаугурацию.

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Источник: El Diario