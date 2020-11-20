В Госдепартаменте США предупредили режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие и освободить задержанных активистов. Там призвали власти пойти надиалог с гражданами.
Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун также акцентировал внимание на освобождении журналистов.
— Более 100 дней за время власти Беларуси происходят длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и вести диалог с белорусским обществом, — подчеркнул Браун.
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For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.
— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020
Протесты в Беларуси
15 ноября в столице Беларуси прошел очередной многотысячный митинг против узурпации власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
Силовики разместили в центре города десятки единиц бронетехники, в частности БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше. Людей начали жесткими методами разгонять с улиц города и задерживать.
Во время очередной акции антиправительственного протеста силовики задержали более тысячи человек.