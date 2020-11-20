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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Пришло время остановить насилие: США обратились к Лукашенко

В Госдепартаменте США предупредили режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие и освободить задержанных активистов. Там призвали власти пойти надиалог с гражданами.

Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун также акцентировал внимание на освобождении журналистов.

— Более 100 дней за время власти Беларуси происходят длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа. Пришло время остановить насилие, освободить задержанных, относиться с уважением к правам человека и вести диалог с белорусским обществом, — подчеркнул Браун.

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Протесты в Беларуси

15 ноября в столице Беларуси прошел очередной многотысячный митинг против узурпации власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Силовики разместили в центре города десятки единиц бронетехники, в частности БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше. Людей начали жесткими методами разгонять с улиц города и задерживать.

Во время очередной акции антиправительственного протеста силовики задержали более тысячи человек.

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