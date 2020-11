В Госдепартаменте США предупредили режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие и освободить задержанных активистов. Там призвали власти пойти надиалог с гражданами.

Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун также акцентировал внимание на освобождении журналистов.

Читайте: Тихановская объявила Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко

For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and ​egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.

— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020