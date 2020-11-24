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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Будет болезненный ответ: Лукашенко призвал Запад снять санкции и начать сотрудничество

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна очень заинтересована в неконфликтном сотрудничестве с другими государствами. При этом он исключает политическое давление.

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

— С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в частности западными.

Мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.

На любое давление на нас, а тем более введение каких-то санкций последуют аналогичные ответы. И они будут более болезненны для европейского сообщества прежде всего. Поэтому нам не следует идти этой дорогой, — заявил он.

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Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются уже более трех месяцев после того, как Лукашенко заявил о переизбрании на шестой срок.

22 ноября в Минске на антиправительственных протестах силовики задержали 374 человека. Среди них были несовершеннолетние, некоторых протестующих забирала скорая помощь, после чего пострадавших везли в полицейский участок.

Источник: Белта

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