C новой Конституцией я уже не буду президентом – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдаст власть, когда в стране примут новую Конституцию.

— С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь. Спокойно это перенесите, — сказал Александ Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

При этом самопровозглашенный президент уверяет, что “не пишет Конституцию под себя” и не позволит ее сфабриковать.

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Лукашенко назвал условие его отстранения от власти

Ранее Лукашенко заявил, что есть лишь одно условие, при котором его могут свергнуть.

По его словам, “только белорусский народ может отстранить президента, основываясь на имеющихся законах и белорусской Конституции”.

Источник: Sputnik Беларусь