З новою Конституцією я вже не буду президентом – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що віддасть владу, коли в країні ухвалять нову Конституцію.

– З новою Конституцією я вже з вами президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся. Спокійно це перенесіть, – сказав Олександр Лукашенко під час зустрічі з колективом 6-ї міської клінічної лікарні Мінська.

Водночас самопроголошений президент запевняє, що “не пише Конституцію під себе” та не дозволить її сфабрикувати.

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Лукашенко назвав умову його відсторонення від влади

Раніше Лукашенко заявив, що є лише одна умова, за якої його можуть скинути.

За його словами, “тільки білоруський народ може відсторонити президента, ґрунтуючись на наявних законах і білоруській Конституції”.

Джерело: Sputnik Беларусь