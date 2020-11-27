PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Віталій Плахта |

З новою Конституцією я вже не буду президентом – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що віддасть владу, коли в країні ухвалять нову Конституцію.

– З новою Конституцією я вже з вами президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся. Спокійно це перенесіть, – сказав Олександр Лукашенко під час зустрічі з колективом 6-ї міської клінічної лікарні Мінська.

Водночас самопроголошений президент запевняє, що “не пише Конституцію під себе” та не дозволить її сфабрикувати.

Читайте: Він як Мадуро: у ЄС визнали, що Лукашенко контролює ситуацію у Білорусі

Лукашенко назвав умову його відсторонення від влади

Раніше Лукашенко заявив, що є лише одна умова, за якої його можуть скинути.

За його словами, “тільки білоруський народ може відсторонити президента, ґрунтуючись на наявних законах і білоруській Конституції”.

Джерело: Sputnik Беларусь

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка