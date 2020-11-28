Министерство юстиции США изменило нормы осуществления смертной казни преступников на федеральном уровне.

В штатах, где разрешена смертельная казнь, применяют специальные инъекции. Однако власти часто сталкиваются с тем, что фармацевтические компании отказываются предоставлять правительству препараты, в связи с чем в ряде штатов используют альтернативные методы казни.

Изменения разрешают властям расширить способы казни. Так, к инъекции добавятся исполнение смертной казни через расстрел, газовую камеру или на электрическом стуле.

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В конечном итоге это может быть спорным вопросом, поскольку избранный президент Джо Байден проводил кампанию за отмену федеральной смертной казни, а четверо из пяти заключенных, приговоренных к казни, уже выбрали способ — смертельную инъекцию.

В середине июня власти США решили возобновить высшую меру наказания. Для осуждения на федеральном уровне генпрокурор США Уильям Барр принял решение провести в исполнение четыре смертных приговора.

Также он добавил, что необходимо исполнить приговор ради жертв преступлений и их семей.